Король Бахрейна подписал новый антитеррористический закон

Манама, , 11:19 — REGNUM Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа внес поправки и ратифицировал новый антитеррористический закон страны, который ужесточает наказание за любые противоправные действия, угрожающие стабильности бахрейнского общества. Документ призван обеспечить безопасность граждан Бахрейна.

В соответствии с законом, наказанию в виде лишения свободы на срок не более пяти лет и крупному денежному штрафу подлежит каждый, кто пропагандирует, превозносит, прославляет, оправдывает или поощряет террористические акты как внутри королевства, так и за его пределами. Об этом сообщает бахрейнское информационное агентство BNA.

В рамках действия закона также наказанию в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет подлежит каждый, кто владеет материалами или записями, содержащими акты терроризма, насилия и призывы к распространению радикальных идей среди граждан Королевства. Кроме того, незаконным также считается владением любыми средствами печати независимо от их типа, которые были использованы для записи и трансляции противоправных актов терроризма как на временной, так и на постоянной основах.