Марокко просит ЕС ускорить оформление шенгенских виз

Рабат, , 11:27 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Муния Бучетта заявила, что правительство страны проведет в марокканской столице Рабате встречу с представителями комиссии Европейского союза. В рамках встречи стороны рассмотрят ряд проблем, связанных с выдачей шенгенских виз подданным Королевства. Марокко входит в десятку стран по количеству заявлений на получение краткосрочных виз для въезда в шенгенское пространство. Марокканское информационное агентства MAP сообщает, что сегодня ожидание европейской визы составляет по меньшей мере шесть месяцев, и этот процесс лишь затягивается.

По словам представителя МИД, правительство пристально следит за данной проблемой и приложит все усилия к ее решению. Отмечается, что столь длительный срок ожидания может быть связан со сбоями в компьютерных системах, которые используют консульства европейских государств для обработки заявлений на получение виз.

Депутаты нижней палаты марокканского парламента также обсудили шаги по решению данного вопроса. Визовая политика, которую проводят страны ЕС, не находит одобрения среди марокканских парламентариев. Так, член партии «Истикляль» и бывший министр туризма Королевства Лахсен Хаддад выразил недовольство тем, что марокканцам приходится оформлять документы за полгода до предполагаемой поездки в то время, как граждане ЕС имеют право посещать Марокко без визы.