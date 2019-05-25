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Премьер Пакистана против создания новой провинции на территории Синда

Политика

Муниципальная реформа сделала ненужным создание новой провинции, считает Имран Хан

Исламабад, 25 мая 2019, 13:51 — REGNUM  24 мая премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил столицу провинции Синд Карачи, где провел встречу с руководством правительственной коалиции «Большой демократический альянс».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства заявил собравшимся, что его партия «Движение за справедливость» выступает против создания новой провинции на территории Синда. По мнению Имрана Хана, после проведения муниципальной реформы, задуманной правительством, в новой провинции не будет необходимости. За создание провинции, которое, якобы, позволит лучше представлять местное население, выступает ряд оппозиционных партий, а также некоторые члены правящей партии.

Напомним, что правительство в провинции Синд возглавляет оппозиционная «Пакистанская народная партия». Крупнейший по численности населения город страны, Карачи, по-прежнему остается форпостом сторонников экс-президента Асифа Али Зардари.

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Зарубежная хроника
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