Суббота, 25 Мая 2019 года
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МВФ: кредит позволит стабилизировать пакистанскую экономику

Политика

Страну ожидает экономический прогресс благодаря кредитной программе, считают в МВФ

Исламабад, 25 мая 2019, 11:01 — REGNUM  24 мая МВФ (Международный Валютный Фонд) заявил, что кредитная программа, соглашение о которой было достигнуто с Пакистаном, позволит стабилизировать экономику страны.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МВФ Джерри Райс провел пресс-конференцию, в ходе которой рассказал журналистам об условиях кредитной программы, предназначенной для Пакистана. По словам Джерри Райса, трехлетняя кредитная программа на сумму 6 миллиардов долларов позволит стране достичь экономического прогресса и заняться развитием социальной сферы и инфраструктуры. Официальный представитель МВФ отметил, что целью международного кредитора являются масштабные экономические реформы в Пакистане.

Напомним, что правительство Пакистана и делегация МВФ достигли соглашения по поводу трехлетней кредитной программы на общую сумму 6 миллиардов долларов. Деньги нужны, чтобы спасти страну от кризиса дефицита платежного баланса.

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Зарубежная хроника
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