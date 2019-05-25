Суббота, 25 Мая 2019 года
11:14:03 МСК

Россия и Пакистан выступили против использования оружия в космосе

Политика

Совместное заявление было подписано на встрече министров иностранных дел ШОС в Бишкеке

Исламабад, 25 мая 2019, 11:13 — REGNUM  Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши подписали совместное заявление, в котором выступили против использования оружия в космическом пространстве.

По сообщению пакистанского информационного агентства «Jang», министры провели встречу в столице Киргизии Бишкеке в рамках Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В официальном заявлении по итогам встречи стороны осудили применение любых типов вооружения в космосе, обязались не использовать вооружение в космическом пространстве, а также предпринять все усилия, чтобы воспрепятствовать его милитаризации.

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об успешном запуске противоспутниковых ракет, поразивших индийский сателлит на околоземной орбите. По словам главы правительства Индии, благодаря операции страна стала «четвертой в мире космической державой».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить