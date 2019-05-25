В Турции разработан новый наземный дрон-камикадзе

Анкара, , 11:00 — REGNUM Наземный дрон-камикадзе, разработанный турецким оборонным предприятием OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, получил название Delü в честь особых подразделений османской армии, первыми вступавших в схватку с врагом и славившихся бесстрашием, храбростью и решительностью.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, генеральный директор предприятия Ахмет Чошкун заявил, что машина была впервые продемонстрирована широкой общественности на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019. По его словам, «родственник» Delü, крупнейший турецкий дрон Demirhan, оснащен боевым модулем, разработанным предприятием ASELSAN, и включающим в себя 12,7-мм зенитный пулемёт. Дрон выполнен на гусеничном ходу, что обеспечивает его большую проходимость. Связь с Demirhan может поддерживаться с расстояния до 3 километров, а время его автономной работы достигает 8 часов. Дрон имеет габариты: 266 см в длину, 116 — в высоту и 196 — в ширину. Его вес достигает 2 тонн. Delü, предназначенный для первичного исследования районов повышенной опасности, может быть полностью бесшумным благодаря особому электромотору. Он имеет существенно меньшие габариты: 108 см в длину, 36 — в высоту и 50 — в ширину. Вес машины — 150 кг. И Delü, и Demirhan могут взбираться по плоскости с наклоном в 45°.