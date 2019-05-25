Президент Турции: несмотря на экономические атаки, мы идём к своей цели

Анкара, , 11:12 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Даже в условиях тяжелейшего для мировой экономики периода мы стоим на ногах крепче прежнего. И сегодня, несмотря на все экономические атаки, мы идём к своей цели верным путем».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: «При помощи экономической программы, сконцентрированной на производстве, экономическом росте и занятости, мы полны решимости сделать нашу страну одним из 10 лидирующих государств мира. Мы справимся с этой задачей вместе со всеми сторонами бизнес-сообщества».Турецкий лидер отметил, что задачу построения функционирующего на основе права и справедливости бизнес-сообщества власти также решат в тесном взаимодействии с ним самим, и добавил: «Конечно, на все воля Аллаха. Но мы не забудем тех, кто помог нам добиться намеченных целей».