Новый слоган судебной реформы в Турции: «Правосудие вселяет доверие»

Анкара, , 13:53 — REGNUM Министр юстиции Турецкой Республики Абдулгамит Гюль на вопрос о том, какова философия Программы судебной реформы, ответил: «Главный слоган Программы судебной реформы: «Правосудие вселяет доверие». Мы проводили работы с таким девизом. Период ее подготовки продлился достаточно долго, приблизительно 8−9 месяцев. Одной из ее характеристик, о которых мы можем заявить с большим удовлетворением, является приближенность к общественности. Каждый вопрос мы обсудили со всеми причастными и заинтересованными сторонами, представляющими разные слои общества, идеи и взгляды. Мы провели с ними переговоры по вопросу основных проблем правосудия».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Абдулгамит Гюль заявил, что Программа судебной реформы содержит 9 главных целей, вынесенных в заголовки. Он также сообщил: «Под заголовками обозначены наши цели. Мы осуществляем деятельность, ориентируясь на них. Их раскроет наш Президент. Эта реформа непосредственно коснется всех 82 миллионов человек нашего населения». Министр также добавил: «Пусть тогда эти 82 миллиона скажут свое слово. Такое человеческое восприятие, что «здесь и в самом деле есть судьи и прокуроры, я доверяю правосудию и судебной системе», для нас стоит выше всего. В рамках реформы не будет писаного текста закона, будет создана дорожная карта».