Турция опровергла информацию об ультиматуме США по С-400

Анкара, , 11:37 — REGNUM В Анкаре на официальном уровне опровергли информацию о том, что США потребовали от Турции к концу первой недели июня 2019 года аннулировать сделку с Россией по закупке ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) С-400.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран заявил журналистам: «На официальном уровне ничего подобного не было. В марте 2019 года США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле, мы считаем, что речь шла об этом предложении».По его словам, позиция Турции по С-400 не изменилась, контракт на поставку российских ЗРК является завершенной сделкой, и турецкие военнослужащие. уже отправились в Россию на обучение работе с новыми системами вооружений.

Планируется поставка четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 25 млрд долларов.