В Турции ликвидирован террорист из «серого списка»

Анкара, , 13:12 — REGNUM Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации Рабочая партия Курдистана Ферхата Акгюна.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно имеющимся сведениям, в ходе контртеррористической операции, проведенной силами безопасности Турции в провинции Элязыг, помимо Акгюна был уничтожен еще один вооруженный боевик Рабочей партии Курдистана. Ферхат Акгюн числился в так называемом «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции. За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир (51 тысяча долларов). Ферхат Акгюн был известен под кодовым именем «Сореж Татван».