Суббота, 25 Мая 2019 года
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В Турции ликвидирован террорист из «серого списка»

Политика

Об этом сообщили в МВД Турции

В Турции ликвидирован террорист из «серого списка»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Террористы.

Анкара, 25 мая 2019, 13:12 — REGNUM  Министерство внутренних дел Турецкой Республики заявило, что силы безопасности Турции ликвидировали члена террористической организации Рабочая партия Курдистана Ферхата Акгюна.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, согласно имеющимся сведениям, в ходе контртеррористической операции, проведенной силами безопасности Турции в провинции Элязыг, помимо Акгюна был уничтожен еще один вооруженный боевик Рабочей партии Курдистана. Ферхат Акгюн числился в так называемом «сером списке» разыскиваемых террористов МВД Турции. За помощь в поимке террориста властями было назначено вознаграждение в размере 300 тысяч турецких лир (51 тысяча долларов). Ферхат Акгюн был известен под кодовым именем «Сореж Татван».

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Зарубежная хроника
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