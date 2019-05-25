Лидер неприкасаемых Индии: Моди победил в нечестной борьбе

Нью-Дели, , 11:16 — REGNUM Председатель партии неприкасаемых Бахуджан самадж парти (БСП) Маявати обвинила правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в манипуляциях с машинами для электронного голосования. Об этом 24 мая сообщило индийское новостное издание Адж так.

Напомним, что в преддверии парламентских выборов Бахуджан самадж парти и Самаджвади парти (СП) заключили союз против БДП. Ожидалось, что альянс БСП-СП одержит победу на выборах в густонаселенном индийском штате Уттар-Прадеш, который представлен в парламенте наибольшим числом депутатов. Тем не менее, союзу двух партий удалось выиграть менее чем в одной пятой всех избирательных округов штата, в то время как Бхаратия джаната парти получила 62 из 80 мест, отведенных для Уттар-Прадеша. Маявати заявила, что итоги голосования не соответствуют настроениям электората. Она также подчеркнула, что «БДП во главе с премьер-министром Нарендрой Моди одержал победу на выборах в нечестной борьбе».

Напомним, что 23 мая стали известны результаты всеобщих парламентских выборов в Индии. По итогам голосования победу одержала правящая Бхаратия джаната парти, получившая 303 из 543 мест в парламенте.