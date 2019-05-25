Суббота, 25 Мая 2019 года
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Индия прекратила закупать иранскую нефть

Политика

Посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла заявил, что Нью-Дели закупил последнюю партию иранской нефти объемом один миллион тонн (примерно 7,3 миллионов баррелей) в апреле 2019 года и с тех пор прекратил импорт энергоносителей из Ирана

Нью-Дели, 25 мая 2019, 11:23 — REGNUM  Индия полностью прекратила закупки нефти у Ирана. По сообщению индийского новостного издания NDTV Кхабар, с соответствующим заявлением выступил посол Индии в США Харш Вардхан Шрингла.

Индийский дипломат, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, заявил, что Нью-Дели закупил последнюю партию иранской нефти объемом один миллион тонн (примерно 7,3 миллионов баррелей) в апреле 2019 года и с тех пор прекратил импорт энергоносителей из Ирана. Харш Вардхан Шрингла подчеркнул, что «Индия считает себя партнером США», однако отказ от сотрудничества с Тегераном был болезненно воспринят индийской общественностью. По словам индийского дипломата, Иран является частью «расширенного соседства» Индии, а основой для сотрудничества Нью-Дели и Тегерана выступают «давние культурные связи».

Напомним, что 5 ноября 2018 года США ввели санкции в отношении Ирана. Вашингтон в порядке исключения разрешил восьми странам, в том числе и Индии, продолжать закупать нефть у Ирана. Исключительные условия действовали до 2 мая 2019 года. Отметим, что Индия занимала второе место после Китая по объему закупок иранской нефти. На Иран приходилось более 10% общего потребления нефти Индией.

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Зарубежная хроника
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