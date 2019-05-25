СМИ Грузии: На большое недоразумение вокруг Давид Гареджи ответов нет

Тбилиси, , 10:25 — REGNUM Ситуацию вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи, волей судьбы оказавшегося на границе между Грузией и Азербайджаном, грузинское издание «Резонанси» характеризует как «большое недоразумение» и посвящает этой теме ряд материалов. Тревогу в связи с этой неопределенной ситуацией бьют священнослужители самого монастырского комплекса и журналисты, правительство Грузии пока ограничивается уклончивыми заявлениями и осторожными комментариями, не делая никаких оценок. Представители же духовенства и гражданского сектора обвиняют грузинские власти в неадекватности заявлений и действий.

«Азербайджанская сторона интенсивно работает и продвигается в направлении Чичхитурского храма. Выполненные ими работы являются результатом как минимум двух дней. Они уже сумели провести дорогу длиной в 1 километр и 200 метров, делается солидный капитальный участок дороги, и до Чичхитурского храма осталось примерно около километра. Если они будут продолжать работу в таком темпе, то если не завтра, то послезавта утром будут уже у Чичхитури», — сообщил в беседе с изданием гражданский активист Давид Кацарава.

По его же информации, в Чичхитурский монастырь (входит в комплекс Давид Гареджи) после 2007 года не мог войти никто, кроме азербайджанских и грузинских пограничников. В результате протеста грузинского гражданского общества и прихожан Грузинской православной церкви 5 мая текущего года монастырь был открыт, но с 16 мая опять закрылся. Причиной были названы переговоры, которые по вопросу делимитации границы проводят грузинская и азербайджанская стороны. Кацарава обвиняет правительство Грузии в бездействии и слабости, а в действиях Азербайджана усматривает «вражеские элементы».

В беседе с этим же изданием в другом материале на тему Давид Гареджи руководитель пресс-центра патриархии Грузии Андрия Джагмаидзе называет создавшуюся ситуацию «большой проблемой», поясняя, что Азербайджан без согласования с Грузией начинает строительство дороги на той территории монастырского комплекса, принадлежность которой предстоит уточнить. Он подчеркивает, что грузинская церковь не смирится с уступкой этой территории, но отмечает, что пока грузинские власти ведут переговоры, церковь от публичных заявлений и выражения протеста воздерживается.

«Церковь ни в коем случае не смирится ни с какими уступками интересов грузинского государства и церкви. Но мы знаем, что ведется диалог на самом высоком уровне, включены Давид Залкалиани (глава МИД Грузии) и премьер, и мы ожидаем результатов этого диалога. Иного заявления пока сделать не можем, потому что оно будет поспешным», — заявил Джагмаидзе.

В статье на эту же тему под названием «Большое недоразумение вокруг Давид Гареджи — что происходит в реальности» издание отмечает, что власти Грузии узнают о ситуации вокруг монастыря от грузинских же СМИ, обещают разобраться, но не могут дать журналистам ответа на главный вопрос, что конкретно там происходит.

«Я тоже только что узнал об этом из СМИ. Естественно, все это будет перепроверено. Вы знаете, что параллельно нашей встрече в Баку проходит первая встреча комиссии по делимитации границы. Вся информация будет перепроверена в рамках комиссии», — передает журналист слова министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.

Напомним, что незадолго до праздника Пасхи азербайджанские пограничники закрыли доступ к входящему в комплекс Давид Гареджи монастырю Удабно, который находится на спорной терроритории вдоль границы между Грузией и Азербайджаном. Проход к храму был запрещен не только паломникам, но и священникам, которые и забили тревогу. После переговоров между властями Грузии и Азербайджана азербайджанские пограничники временно сняли ограничения и открыли монастырь для духовенства и посетителей. Но после 15 мая доступ в храм вновь был закрыт, а на прилегающей к нему территории возобновились работы по строительству дороги.

Священники монастырского комплекса связали очередные ограничения с азербайджанской стороны с недавним визитом президента Грузии Саломе Зурабишвили в Баку и ее заявлениями о необходимости завершения процесса делимитации границы. Сама президент все обвинения в ее адрес категорически опровергла, а правительство Грузии после переговоров с азербайджанской стороной достигло соглашения о возобновлении работы комиссии, которая займется вопросами уточнения границы между двумя странами. Первое заседание обновленного состава комиссии состоялось 23−24 мая в Баку. Сообщение об итогах заседания МИД Грузии опубликовал 24 мая поздно вечером.

По информации министерства, на встрече были детально рассмотрены все несогласованные участки государственной границы и достигнута договоренность о совместном их осмотре и оценке на месте.

«Стороны договорились об изучении и оценке соответствующих нормативно-правовых документов и картографических материалов, связанных с определением линии государственной границы», — говорится в сообщении министерства.

Следующее заседание комиссия проведет в Тбилиси, а дата заседания будет определена позднее. Ответа на вопрос, что же происходит в Давид Гареджи и с какой целью азербайджанская сторона ведет строительство дороги на несогласованном участке границы, МИД Грузии так и не дал.