Суббота, 25 Мая 2019 года
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Спикер парламента Косово: мы не будем замалчивать преступления Сербии

Политика

Косовский политик намерен бороться за создание Международного Трибунала по преступлениям Сербии в крае

Приштина, 25 мая 2019, 13:34 — REGNUM  Глава парламента Косово Кадри Весели заявил, что создание Международного трибунала по сербскому геноциду в Косово восстановит справедливость в отношении его жертв.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Весели заявил, что как бывший боец Освободительной армии Косово, он в трудный момент сам боролся с Сербией с оружием в руках, и теперь его позиция остается неизменной — он не будет замалчивать преступления Сербии, но намерен довести свое дело до конца и заставить причастных к резне албанцев в Косово в Сербии и саму Сербию поплатиться за содеянное.

Весели также рассказал о своих политических воззрениях :

«Я и Демократическая партия Косово не придерживаемся левой концепции. Социальная политика не ведет к развитию нашей страны, но обедняет каждого гражданина Косово. Левая концепция манипулирует людьми, страдающими от бедности и считающими, что отбирая у богатых они могут обогатиться. Нет, нет. Есть другая, западная концепция, согласно которой богатый должен стать еще богаче, а бедный должен стать богатым, поскольку только таким образом будет развиваться наше общество и экономика. Это мои взгляды на развитие и будущую трансформацию нашей страны. Все остальные партии вместе не сделали столько, сколько ПДК, для прошлого и для трансформации и развития Косово».

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Зарубежная хроника
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