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Военный блок НАТО готовит новую стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

Политика

Североатлантический альянс считает Россию одной из главных стратегических угроз

Военный блок НАТО готовит новую стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Брюссель, 25 мая 2019, 09:42 — REGNUM  Военный блок НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», которая якобы исходит от Российской Федерации. Об этом в интервью германской газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, на этой неделе военные эксперты Североатлантического альянса приняли решение о внедрении новой военной стратегии для военного блока НАТО.

Он подчеркнул, что причиной такого шага является «ядерная угроза», которая якобы исходит от Российской Федерации в отношении стран Запада. Также Столтенберг отмечает, что Североатлантический альянс сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге.

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — добавил Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возвращения Крыма в состав России и начала войны в Донбассе, военный блок НАТО объявил Российскую Федерацию главным стратегическим противником. После этого блок НАТО начал наращивать свое военное присуствие у границ России.

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