Военный блок НАТО готовит новую стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

Брюссель, , 09:42 — REGNUM Военный блок НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», которая якобы исходит от Российской Федерации. Об этом в интервью германской газете Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, на этой неделе военные эксперты Североатлантического альянса приняли решение о внедрении новой военной стратегии для военного блока НАТО.

Он подчеркнул, что причиной такого шага является «ядерная угроза», которая якобы исходит от Российской Федерации в отношении стран Запада. Также Столтенберг отмечает, что Североатлантический альянс сталкивается с новыми вызовами на востоке и юге.

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем быть полностью готовыми к обороне и обеспечивать стабильность. Это отчасти требует новых военных концепций», — добавил Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возвращения Крыма в состав России и начала войны в Донбассе, военный блок НАТО объявил Российскую Федерацию главным стратегическим противником. После этого блок НАТО начал наращивать свое военное присуствие у границ России.