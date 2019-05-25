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Войска Хафтара подходят к Триполи с юга и востока

Политика

Штурм Триполи затянулся

Триполи, 25 мая 2019, 08:09 — REGNUM  Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара медленно продвигается к югу и востоку столицы страны — Триполи. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил директор пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

По его словам, части ЛНР движутся к столице Ливии со своих боевых позиций к югу и востоку от города. При этом наземным частям оказывают поддержку военно-воздушные силы Ливии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, маршал Хафтар ещё 4 апреля отдал приказ о наступлении на Триполи, где засело Правительство национального согласия, сформированное странами Евросоюза и прежде всего Францией. Хафтар назвал свое наступление «освобождением Триполи от террористов».

Вооруженные формирования, верные ПНС, оказали сопротивление частям ЛНА и заявили, что начинают ответную военную операцию «Вулкан гнева».

Сейчас в районе Триполи, который практически полностью обложен с суши, идут позиционные бои. По данным Всемирной организации здравоохранения в этих боях погибли 450 человек, ранения получили более 2,1 тыс. человек.

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Гражданская война в Ливии
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