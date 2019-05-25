Лидер оппозиции Нидерландов: В гибели MH17 виновата Украина

Амстердам, , 07:32 — REGNUM Лидер оппозиционной нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ во время дебатов с голландским премьер-министром Марком Рютте перед выборами в Европарламент заявил, что Украина может быть виновной в гибели пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

По словам Бодэ, расследование Совместной следственной группы (ССГ), которую возглавляют Нидерланды, вызывает серьезные сомнения, а Украина может быть одним из возможных виновников трагедии. Политик подчеркнул, что приговор в этом деле так или иначе должны выносить судьи, а не чиновники, которые готовы обвинить во всем Российскую Федерацию. При этом до суда в этом деле ещё очень далеко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после государственного переворота на Украине, где власть захватили бандеровцы и их приспешники, Киев бросил против несогласного с госпереворотом Донбассом войска. Каратели использовали против мирного населения тяжелую технику, в том числе фронтовую авиацию и тактическое ракетное оружие. При этом новые украинские власти даже не удосужились закрыть небо для гражданских самолетов в зоне развязанных ими боевых действий.

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был подбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, бывшие на борту.

Украинские власти тут же обвинили в обстреле самолета ополченцев Донецкой Народной Республики. Однако за годы расследования так и не было представлено никаких внятных доказательств того, что ополченцы Донбасса хоть как-то причастный к этому инциденту. Напротив, все указывает на то, что сбили пассажирский самолет именно украинские войска.

Тем не менее Запад предпочитает придерживаться версии Украины в деле MH17 по политическим соображениям.