Суббота, 25 Мая 2019 года
07:32:22 МСК

Лидер оппозиции Нидерландов: В гибели MH17 виновата Украина

Политика

Точку в этом деле должен поставить суд

Амстердам, 25 мая 2019, 07:32 — REGNUM  Лидер оппозиционной нидерландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ во время дебатов с голландским премьер-министром Марком Рютте перед выборами в Европарламент заявил, что Украина может быть виновной в гибели пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 и сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года.

По словам Бодэ, расследование Совместной следственной группы (ССГ), которую возглавляют Нидерланды, вызывает серьезные сомнения, а Украина может быть одним из возможных виновников трагедии. Политик подчеркнул, что приговор в этом деле так или иначе должны выносить судьи, а не чиновники, которые готовы обвинить во всем Российскую Федерацию. При этом до суда в этом деле ещё очень далеко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году после государственного переворота на Украине, где власть захватили бандеровцы и их приспешники, Киев бросил против несогласного с госпереворотом Донбассом войска. Каратели использовали против мирного населения тяжелую технику, в том числе фронтовую авиацию и тактическое ракетное оружие. При этом новые украинские власти даже не удосужились закрыть небо для гражданских самолетов в зоне развязанных ими боевых действий.

17 июля 2014 года в небе над Донбассом был подбит пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, бывшие на борту.

Украинские власти тут же обвинили в обстреле самолета ополченцев Донецкой Народной Республики. Однако за годы расследования так и не было представлено никаких внятных доказательств того, что ополченцы Донбасса хоть как-то причастный к этому инциденту. Напротив, все указывает на то, что сбили пассажирский самолет именно украинские войска.

Тем не менее Запад предпочитает придерживаться версии Украины в деле MH17 по политическим соображениям.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить