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Проигравший кандидат в президенты Индонезии подал в суд

Политика

Окончательное решение суд примет к 28 июня

Джакарта, 25 мая 2019, 05:29 — REGNUM  Оппозиционный кандидат в президенты Индонезии Прабово Субианто подал иск в Конституционный суд с намерением оспорить итоги выборов, сообщает портал Kompas.

Сообщается, что Субианто намерен добиться пересмотра результатов выборов, прошедших в стране 17 апреля. По его словам, в ходе голосования были зафиксированы множественные нарушения, которые якобы могли повлиять на итоги выборов. Пресс-служба Конституционного суда сообщила, что слушания по иску назначены на 14 июня. Окончательное решение суд примет к 28 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЦИК Индонезии объявил результаты президентских выборов в стране. По итогам голосования, победил действующий президент Джоко Видодо, набрав 55,5% голосов. После этого в стране прошли протесты несогласных с объявленными результатами.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Индонезии: Субианто призвал протестующих «набраться терпения»

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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