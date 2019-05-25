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Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Политика

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней

Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Заграничный паспорт гражданина РФ

Сан-Хосе, 25 мая 2019, 05:12 — REGNUM  Межправительственное соглашение об отмене виз между Россией и Коста-Рикой вступило в силу 25 мая.

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней. Нужен только загранпаспорт. Аналогичные правила действуют для костариканцев на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе стран, которые граждане РФ назвали наиболее желательными для посещения, оказались Италия, Франция и Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители России назвали страны, которые хотели бы посетить

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