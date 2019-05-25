Консерваторы подберут замену Мэй к 20 июля

Лондон, , 03:26 — REGNUM Итоги выборов нового руководителя правящей в Великобритании Консервативной партии будут объявлены до 20 июля, перед каникулами парламента, сообщает пресс-служба консерваторов.

«Мы ожидаем, что этот процесс будет завершен к концу июня, что позволит нам провести ряд собраний по всей стране, где депутаты смогут встретиться с кандидатами (на пост главы консерваторов — прим. ИА REGNUM ) и задать им свои вопросы», — говорится в сообщении.

Предполагается, что члены Консервативной партии успеют проголосовать и выбрать нового главу. В заявлении подчеркивается высокая ответственность этого решения, так как лидеру партии предстоит возглавить правительство Великобритании до новых выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об уходе в отставку с поста главы правительства, а также поста лидера правящей Консервативной партии. Уход Мэй в отставку состоится 7 июня 2019 года.

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