Суббота, 25 Мая 2019 года
01:18:15 МСК

Помпео совершит поездку по Европе

Политика

Он посетит Германию, Нидерланды, Швейцарию и Великобританию

Вашингтон, 25 мая 2019, 01:18 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео в конце мая — начале июня совершит поездку в Германию, Нидерланды, Швейцарию и Великобританию, сообщает пресс-служба американского Госдепа.

Сообщается, что Помпео в Германии встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой немецкого МИД Хайко Маасом. Затем он посетит Швейцарию, где встретится с руководством страны и представителями Всемирной организации здравоохранения. В Нидерландах Помпео встретится в международном совещании, посвященном развитию предпринимательства в мире.

А в ходе визита в Великобританию он будет сопровождать американского президента Дональда Трампа. Отмечается, что поездка пройдет с 30 мая по 5 июня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить