Суббота, 25 Мая 2019 года
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Оппозиция Венесуэлы оккупировала посольство страны в США

Политика

Оппозиционеры отчитались о захвате диппредставительства

Вашингтон, 25 мая 2019, 00:49 — REGNUM  Посольство Венесуэлы в Соединенных Штатах было захвачено сторонниками американской марионетки Хуана Гуайдо, заявил представитель венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо на свой странице в Twitter.

«Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок», — заявил он.

Он также опубликовал фотографии и видео, на которых оппозиционеры вывешивают плакат с надписью «Слава свободной Венесуэле» из окон посольства. По данным газеты La Patilla, Веккьо также пообещал оценить ущерб, якобы нанесенный зданию посольства американскими активистами, защищавшими здание от его захвата полицией США и проамериканской оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американские силовики во второй раз ворвались в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне. Они арестовали американских активистов, пытавшихся защитить здание от захвата американскими властями и сторонниками венесуэльской оппозиции. Арестованным активистам предъявили обвинения в проникновении на чужую территорию и препятствованию «защитным функциям» Госдепа США.

Читайте ранее в этом сюжете: Защищавшие посольство Венесуэлы в США активисты предстанут перед судом

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Политический кризис в Венесуэле
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