Молдавия: коалиция Додона-Плахотнюка может быть создана в начале июня

Кишинёв, , 00:08 — REGNUM Решение о создании в Молдавии правящей коалиции в составе Партии социалистов Игоря Додона и Демпартии Владимира Плахотнюка может быть принято в первую неделю июня, незадолго до истечения срока, отведенного парламенту для начала работы. Как сообщил в эфире телеканала N4 президент Молдавии Игорь Додон, республиканский совет Партии социалистов соберется, чтобы решить — создавать коалицию с демократами или идти на досрочные выборы.

Создание коалиции, по его словам, может обсуждаться, если демократы согласятся на все условия, которые социалисты ранее выдвигали оппозиционному блоку ACUM. Речь идет об избрании спикером парламента председателя Партии социалистов Зинаиды Гречаной, возврате ряда полномочий президенту и предоставлении социалистам в составе будущего правительства портфелей глав МИД, Минобороны, МВД и вице-премьера по «реинтеграции».

Додон заявил, что «не знает», какое решение в этом случае примет Партия социалистов, но полагает, что официальной коалиции может и не быть. Если до середины июня в парламенте не появится большинства, и не будет сформировано правительство, президент должен будет распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Ранее переговоры Партии социалистов с блоком ACUM фактически провалились из-за противоречий двух сил и нежелания социалистов обсуждать «деолигархизацию» страны и вывод ее из-под контроля Владимира Плахотнюка. Оппозиция объясняет это зависимостью Додона от лидера Демпартии.