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На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона

Политика

Член экипажа собирался рассказать журналистам и российским спецслужбам о технических возможностях реактора атомного авианосца

На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона
Official U.S. Navy Page
На борту атомного авианосца «Карл Винсон»

Вашингтон, 25 мая 2019, 00:00 — REGNUM  В США суд приговорил к трём годам тюремного заключения старшину ВМС США Стивена Келлогга, признав его виновным в шпионаже, сообщает 24 мая Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

По версии спецслужб США, 26-летний член экипажа атомного авианосца «Карл Винсон» имел доступ к информации о ядерной энергоустановке корабля и собирался передать её сотрудникам СМИ и разведслужбам России.

«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.

Подсудимый признал свою вину, сотрудничал со следствием и поэтому получил довольно мягкий приговор.

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