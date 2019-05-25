На американском авианосце «Карл Винсон» поймали шпиона

Вашингтон, 25 мая 2019, 00:00 — REGNUM В США суд приговорил к трём годам тюремного заключения старшину ВМС США Стивена Келлогга, признав его виновным в шпионаже, сообщает 24 мая Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.
По версии спецслужб США, 26-летний член экипажа атомного авианосца «Карл Винсон» имел доступ к информации о ядерной энергоустановке корабля и собирался передать её сотрудникам СМИ и разведслужбам России.
«Шпион» был задержан в 2018 году службой безопасности аэропорта, сотрудникам которой показалось подозрительным его поведение.
Подсудимый признал свою вину, сотрудничал со следствием и поэтому получил довольно мягкий приговор.
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