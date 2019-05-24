Фронт ПОЛИСАРИО сожалеет об отставке посланника генсека ООН Хорста Кёлера

Тифарити, , 23:59 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО выразил сожаление в связи с уходом в отставку личного посланника Генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорста Кёлера, передаёт Sahara Press Service.

В распространённом заявлении отмечается, что за время своего мандата Хорст Кёлер «продемонстрировал твёрдую приверженность поиску справедливого и устойчивого решения, которое обеспечило бы самоопределение народа Западной Сахары».

Фронт ПОЛИСАРИО поблагодарил дипломата за его «активные усилия по возобновлению операции ООН по поддержанию мира в Западной Сахаре», пожелав успехов в дальнейших начинаниях.

Отмечается, что руководство Западной Сахары по-прежнему всецело привержено политическому процессу под эгидой ООН, и рассчитывает, что генсек ООН Антониу Гутерреш без промедлений примет решение о назначении нового посланника «с таким же твёрдым убеждением, авторитетом и энергией, какие продемонстрировал Хорст Кёлер».

«Крайне важно, чтобы уход посланника ООН не использовался в качестве предлога для того, чтобы задержать или помешать прогрессу, достигнутому на первом заседании круглого стола под эгидой ООН по Западной Сахаре в декабре 2018 года», — говорится также в заявлении.

Напомним, Хорст Кёлер занимал должность личного посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре с июня 2017 года. При его посредничестве в конце 2018 года и весной текущего года в Женеве состоялись два раунда прямых переговоров между Фронтом ПОЛИСАРИО и Королевством Марокко.