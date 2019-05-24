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В Нидерландах не исключили роли Украины в катастрофе MH17

Политика

Лидер партии «Форум за демократию» назвал сомнительным доклад совместной следственной группы по крушению малайзийского «Боинга»

В Нидерландах не исключили роли Украины в катастрофе MH17
Иван Шилов © ИА REGNUM

Амстердам, 24 мая 2019, 23:48 — REGNUM  Член Европейского парламента, лидер нидерландской партии евроскептиков «Форум за демократию» Тьерри Боде не исключил роли Украины в катастрофе малайзийского Boeing 777 по Донецком летом 2014 года, передаёт NL Times.

«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — приводит издание слова политика.

Боде назвал сомнительным доклад совместной следственной группы, занимающейся расследованием катастрофы, а также заявил, что итоги расследования должны озвучиваться судьями, а не чиновниками, которые «голословно обвиняют Россию».

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Пассажирский самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. На борту воздушного судна находились 298 человек, никто из них не выжил. Расследование катастрофы до сих пор не завершено.

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Катастрофа рейса MH17 Malaysia Airlines над Украиной
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