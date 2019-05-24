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Иракские шииты вышли на митинг против войны

Политика

Движение Муктады ас-Садра призывает «не лезть» в противостояние США и Ирана

Багдад, 24 мая 2019, 23:38 — REGNUM  Тысячи иракских шиитов из движения проповедника Муктады ас-Садра вышли на антивоенный митинг в Багдаде, 24 мая передаёт агентство Reuters.

Шииты выступили с призывом к правительству «не лезть» в противостояние США и Ирана, которое может закончиться «горячей» войной.

«Мы ещё не оправились от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Ирак не должен использоваться в качестве базы, чтобы причинять вред какой-либо стране», — заявил журналистам участник протеста Абу Али Дарраджи.

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Противостояние Ирана и США
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