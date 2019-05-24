Иракские шииты вышли на митинг против войны

Багдад, , 23:38 — REGNUM Тысячи иракских шиитов из движения проповедника Муктады ас-Садра вышли на антивоенный митинг в Багдаде, 24 мая передаёт агентство Reuters.

Шииты выступили с призывом к правительству «не лезть» в противостояние США и Ирана, которое может закончиться «горячей» войной.

«Мы ещё не оправились от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ). Ирак не должен использоваться в качестве базы, чтобы причинять вред какой-либо стране», — заявил журналистам участник протеста Абу Али Дарраджи.

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