Пятница, 24 Мая 2019 года
23:30:39 МСК

Власти США лгут своему народу — МИД Китая

Политика

Американские власти «сфабриковали ложь, чтобы ввести в заблуждение американский народ»

Власти США лгут своему народу — МИД Китая
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 24 мая 2019, 22:59 — REGNUM  МИД Китая обвинил власти Соединённых Штатов во лжи после заявления госсекретаря США Майка Помпео о связи компании Huawei с китайским правительством, 24 мая передаёт агентство Reuters.

По словам официального представителя китайского МИДа Лу Канга, власти США «сфабриковали ложь, чтобы ввести в заблуждение американский народ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом США ввёл запреты на торговлю с китайской корпорацией Huawei.

Читайте также: Помпео назвал ложью заявления Huawei об отсутствии связей с властями Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить