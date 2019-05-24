Власти США лгут своему народу — МИД Китая

Пекин, , 22:59 — REGNUM МИД Китая обвинил власти Соединённых Штатов во лжи после заявления госсекретаря США Майка Помпео о связи компании Huawei с китайским правительством, 24 мая передаёт агентство Reuters.

По словам официального представителя китайского МИДа Лу Канга, власти США «сфабриковали ложь, чтобы ввести в заблуждение американский народ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белый дом США ввёл запреты на торговлю с китайской корпорацией Huawei.

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