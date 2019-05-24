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Минобороны: Планы инсценировки химатак в Сирии террористы не оставляют

Политика

Цель прежняя — обвинить правительство Сирии и российских военных в применении отравляющих веществ

Дамаск, 24 мая 2019, 22:56 — REGNUM  Вероятность осуществления террористами постановочных химических атак с целью обвинить в них правительственные войска Сирии, продолжает оставаться высокой, заявил 25 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«Остается высокой вероятность проведения незаконными вооруженными формированиями инсценировок применения отравляющих веществ с целью последующего обвинения правительственных сил САР в использовании химического оружия против мирного населения», — сказал начальник Центра.

Напомним, Госдеп США уже заявил, что на сообщения о химических атаках против «мирного населения» Вашингтон отреагирует незамедлительно.

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Война в Сирии
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