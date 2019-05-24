Марин Ле Пен отреагировала на теракт в Лионе

Париж, , 22:46 — REGNUM Лидер французского «Национального объединения» Марин Ле Пен прокомментировала взрыв, произошедший днём 24 мая на одной из улиц в центре Лиона.

«Направляю всю свою поддержку раненым в результате взрыва в Лионе. Необходимо пролить свет на все обстоятельства этого террористического акта», — написала Ле Пен в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, взрыв прогремел сегодня на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона, в результате чего пострадали 13 человек. Самодельное взрывное устройство, замаскированное под свёрток, было оставлено у дороги неизвестным.

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