Трамп вспомнил про Украину и призвал генпрокурора США изучить её контакты

Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп порекомендовал генеральному прокурору Уильяму Барру внимательнее изучить участие Украины, Британии и прочих стран на процесс выборов в 2016 году.

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам 24 мая.

В частности, президент США посоветовал генпрокурору при расследовании дела о слежке за кандидатами в президенты в 2016 году обратить внимание на фабрикацию некоторых материалов и участие в этом деле целого ряда иностранных государств.

«Надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, надеюсь, он обратит внимание на Австралию, и надеюсь, что он посмотрит на Украину и на всё вообще», — сказал Трамп журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина участвовала во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, но исполняли это вмешательство граждане США.

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