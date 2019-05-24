Пятница, 24 Мая 2019 года
22:40:00 МСК

Трамп вспомнил про Украину и призвал генпрокурора США изучить её контакты

Политика

На Великобританию, на Австралию, на Украину и на всё вообще...

Вашингтон, 24 мая 2019, 22:33 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп порекомендовал генеральному прокурору Уильяму Барру внимательнее изучить участие Украины, Британии и прочих стран на процесс выборов в 2016 году.

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам 24 мая.

В частности, президент США посоветовал генпрокурору при расследовании дела о слежке за кандидатами в президенты в 2016 году обратить внимание на фабрикацию некоторых материалов и участие в этом деле целого ряда иностранных государств.

«Надеюсь, он обратит внимание на Великобританию, надеюсь, он обратит внимание на Австралию, и надеюсь, что он посмотрит на Украину и на всё вообще», — сказал Трамп журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина участвовала во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, но исполняли это вмешательство граждане США.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп опечален решением Мэй уйти в отставку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить