Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

Киев, , 21:26 — REGNUM Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернуться на Украину в ближайшие дни. Об этом сообщает УНН.

По информации неназванных источников издания, самолёт с Саакашвили прибудет в Киев в ближайшую среду, 29 мая.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Михаил Саакашвили в очередной раз сообщил, что рассчитывает вернуться на Украину, откуда он был выдворен в феврале 2018 года. При этом в отношении политика продолжает действовать введённый до 2021 года запрет на въезд в страну.

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.

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