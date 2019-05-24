Армения переходного периода: Судов «троек» не будет

Ереван, , 21:24 — REGNUM Правосудие переходного периода — это не формирование судов «троек». Об этом в ходе слушаний по вопросу правосудия переходного периода заявил спикер парламента Армении Арарат Мирзоян. Он отметил, что правосудие переходного периода должно законным образом поддерживать и очищать существующую судебную систему.

В своем выступлении заместитель министра юстиции Анна Вардапетян коснулась международно-правовой базы института правосудия переходного периода. Она подчеркнула, что она не подразумевает какого-либо унизительного процесса. По словам заместителя министра, это инструмент примирения, а не конфронтации, и его цель состоит в том, чтобы привести общество к примирению, если в нем существует конфронтация.

Что касается инструментария этого института, то им, по словам Вардапетян, являются уголовные обвинения и ветирование: процесс оценки, для реализации которого будут действовать три критерия.

«Разумная оценка не может быть унижающей достоинство, не может быть чисткой, не может быть фильтрацией. Ветирование осуществляется для проверки integrity лица, занимающего общественную должность. Это можно перевести как добропорядочность, но она включает в себя три основных компонента: отношение к правам человека, отношение к правилам профессиональной этики и имущественное положение. Три основных критерия, три столпа, на которых стоит институт оценки в смысле ветирования», — сказала замминистра юстиции.

На вопрос, какой период времени будет охватывать правосудие переходного периода, замминистра ответила, что это будет определено в результате принятия политического решения. «Период времени, который будет рассматриваться как переходный, определяется каждым государством автономно», — сказала Вардапетян.

Парламентская оппозиция в ходе слушаний подчеркнула, что судебная система должна быть реформирована, но только в рамках закона.

20 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «настало время провести оперативное вмешательство в судебную систему».

«Внедрение механизмов правосудия переходного периода уже является жизненно важной необходимостью для Республики Армения», — заявил Пашинян.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения: проблема судов требует срочного решения