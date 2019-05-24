Европейская гонка: неожиданность первого дня…

Андрей Ганжа, , 20:59 — REGNUM

23 маяа в Европе начались выборы в Европейский парламент, одного из двух (наряду с Советом Евросоюза) высших законодательных органов ЕС. Кроме законодательства в руках Европейского парламента находятся вопросы бюджета и избрание председателя Еврокомиссии, высшего органа исполнительной власти Европейского Союза.

Старт гонке дали две страны: Великобритания и Голландия. В пятницу 24 мая проголосует Ирландия, на следующий день — Словакия, Мальта и Латвия. Размеренные и неторопливые чехи дали себе на выборы целых два дня, 24 и 25-е мая. Ну, а потом — «супервоскресенье», когда выборы пройдут в остальных странах Союза.

Ну, Англия — это «темна вода в облацех», и ее будущее в составе Евросоюза неизвестно. С одной стороны, БРЕКЗИТ 2016 года, когда с минимальным преимуществом британцы решили покинуть Объединенную Европу. С другой — в ближайшее время не покинут, поскольку 11 апреля на экстренном саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе Лондону была предоставлена очередная отсрочка для выхода из Евросоюза, до 31 октября. Но по условиям «flextension», «гибкости», предоставленной Евросоюзом, как только будет заключена сделка по БРЕКЗИТ, Великобритания перестанет быть членом ЕС и, следовательно, не будет иметь необходимости в «своих» европарламентариях. Так что не факт, что вновь избранные британцы смогут хотя бы согреть свои кресла на пленарных заседаниях.

Но, как член Евросоюза на сегодняшний день, Англия оказалась вынуждена принять участие в общеевропейских парламентских выборах. Хотя ее там не особо то и ждут, уже разделив английское мандатное наследство: из 73-х английский парламентских кресел 27 перераспределены в пользу других стран ЕС (Испания и Франция — по пять мест, Италия и Нидерланды по три, Ирландия — два, а Германия, Дания, Эстония, Хорватия, Швеция, Румыния, Словакия, Австрия, Польша — по одному).

Поскольку евровыборы для англичан не особо-то и актуальны, а экзит-поллы (опросы на выходе из избирательных участков) там не проводились, то и ньюсмейкером Англия именно сегодня не является. В отличие от Голландии, экзит-поллы которой заставляют, где-то «по-новому посмотреть на жизнь».

Еще в феврале Джордж Сорос, с бесстрашием опытного миллиардера, публично озвучил новый формат политического противостояния в Западной и Центральной Европе: это уже не «право-левый партийный диапазон, а «раскол», который «происходит между про‑ и антиевропейскими силами». Нет, об этом пишут уже много лет, но говорить это громко и публично в кругах политического истэблишмента считалось чем-то «неприличным».

Но Сороса явно услышали и в свежих социологических прогнозах и статистиках исследование «веса» евроскептических партий (= антиевропейских сил) уже проводится отдельным пунктом. Так, на 24 мая политическая журналистская компания Politico (Арлингтон, Вирджиния, США) особо тщательно, по странам анализирующая этот «вес» считала, что количество всех членов нового Европарламента от евроскептиков по всем группам и странам может составить 251 человек. Поскольку списочный состав нинешнего ЕП — 750 депутат, а новый, в случае ухода британцев, может сократиться до 705-ти, то евроскептики, которые предпочитают называть себя «еврореалистами», могут стать «блокирующим меньшинством» (1/3 + 1) в новом составе. Со всеми вытекающими отсюда последствиями: от влияния на состав Еврокомиссии до новаций в области евро-российских отношений. И даже вплоть до того, что «Европейский Союз пойдет по пути Советского Союза в 1991 году» (и Сорос очень этого опасается).

Однако первый день «евровыборов-2019» оставил впечатление, что «не так силен евроскептик, как его малюют». В Голландии, где еще недавно на провинциальных выборах сенсацией стал результат евроскептического «Форума за Демократию» Тьерри Боде (14,53% голосов), этот же «Форум» считался одним из двух безусловных лидеров и на выборах в Европарламент, наряду с партией премьер-министра Марка Рютте (VVD). Еще 21 мая форумчанам прогнозировали около 15% голосов и пять мест.

Но по результатам экзит-поллов команда «мягкого евроскептика» Боде получила всего три места, а «жесткие скептики» из Партии Свободы Герта Вилдерса — одно (данные Ipsos Group S.A.). Вперед вырвалась Лейбористская партия (PvdA), которой в первой половине мая тот же Ipsos прогнозировал 2−3 мандата. В итоге евроскептики голландские могут не усилиться, как прогнозировали еще три дня назад, а наоборот, потерять одно место в европарламенте. И это при том, что никаких экстраординарных событий в последние дни в Голландии не произошло и даже более того, в предвыборных теледебатах в телепрограмме Pauw, по мнению большинства голландцев, Боде выглядел приятнее Рютте. А как еще может выглядеть человек, который на упрек «Почему вы говорите, что голландские женщины менее амбициозны и занимаются только семейными делами?» экспромтом ответил: «Мы самая дружелюбная партия в Нидерландах. Я люблю женщин Женщины любят нас». Остается только удивляться таким результатам и выстраивать версии: «Что произошло?». У меня их четыре…

«Европа проснулась». Свою статью о новых форматах Европы Джордж Сорос назвал «Европа, пожалуйста, проснись» (Europe, Please Wake Up).

Старый финансист и один из «столпов глобализации» призывает в ней «пробудить спящее проевропейское большинство и мобилизовать его для защиты ценностей, на которых был основан ЕС». Напомню, что таковыми являются «уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства закона и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам» (статья 2 Договора о Евросоюзе). Обращение лидера общественного мнения к избирателям со ссылкой на непреходящие ценности или особую выгоду — в политтехнологии метод банальный, но эффективный всегда и во веки веков

«Самосакрализация». Так одна голландская газета обозначила уже сложившуюся европейскую ментальную черту.

«Они говорят о ЕС как о «Европе» как о само собой разумеющемся, делая вид, что страны, не входящие в это политическое устройство, вообще не принадлежат нашему континенту и нашей цивилизации. Как будто речь идет только о посторонних, которые остались позади, которых можно смело игнорировать или плохо обращаться с ними. Самосакрализация заняла место аргументации и диалога. Тот, кто критикует, исключается из круга добра как отступник. На самом деле он не принадлежит ни в Европейский парламент, ни в Европейский совет и должен быть максимально изолированным». Носители такого мировосприятия, естественно, не могут позитивно воспринять носителей «сомневающегося» мышления, какими и являются евроскептики.

«Превратности метода». Любой экзит-полл — это пусть и анонимный, но персональный разговор «лицом к лицу». В Европу евроскептиками десятилетиями представляли нерукопожатными маргиналами, общение с которыми оскорбляет само человеческое достоинство. И не каждый опрашиваемый и до сих пор готов признаться в симпатии к ним. Даже в самой демократической стране.

В политологии этот эффект хорошо известен («эффект Брэдли», «феномен молчаливого большинства», «фактор застенчивых тори», «застенчивые трамптисты», «фактор Жириновского» и т.д.), когда политическая сила получает намного большее количество голосов, чем ей пророчат опросы и экзит-поллы. Именно за счет нежелания опрашиваемых публично выражать поддержку политической силы, которую представляют как какого-то социального девианта.

Но эту версию оценить будет легко. 26 мая, с 22 часов среднеевропейского времени начнут публиковаться результаты европарламентских выборов.

«Фактор Тиммерманса». Он может объяснить успех лейбористов именно в Голландии.

Франц Тиммерманс, министр иностранных дел Нидерландов в 2012—2014годах, а ныне европейский комиссар по межведомственным отношениям и верховенству права, первый заместитель председателя в Еврокомиссии выдвинут от «проевропейской» Партии Европейских социалистовкак кандидат на пост председателя Еврокомиссии (считай — премьера Евросоюза. А в Голландии Тиммерманс с 1990 года является членом Партии Труда (PvdA).

Иметь «своего» на посту премьера Евросоюза для голландцев и престижно, и льстит самолюбию, да и надежды на преференции дает. Хотя и не для всех. Пост «Тиммерманс только делает Европу слабее своей политикой открытых границ для всех видов фальшивых беженцев, насильников, джихадистов, даже террористов и других подонков. Голос за дурака Тиммерманса — это голос на из нашего континента» — это из Фейсбук-странцы Тиммерманса.

«Австрийский скандал» (он же «русская угроза»). 18 мая в Австрии вспыхнул грандиозный скандал с евроскептиком, вице-канцлером и лидером Партии Свобода Хайнцем-Кристианом Штрахе. Аккурат в канун европарламентских выборов.

Немецкие издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel, опубликовали секретные видеозаписи встречи Штрахе с «богатой россиянкой» на Ибице. Женщину, которую представили, как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента Путина, хотела выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью вести в ней линию Партии Свободы, в обмен же рассчитывали на «понимание» партии. И Штрахе обещал такое «понимание». После публикации Штрахе сложил с себя все полномочия, правительство Народной партии/партии Свободы распалось, канцлер Курц объявил о роспуске парламентской коалиции.

Хотелось бы порадоваться победе австрийской справедливости, если бы видео «из Ибицы» не было от 2017 года. То есть это не «борьба со злом», а обычный «слив компромата» в сценарии «русская угроза» (Путин, олигарх Путина, племянница олигарха Путина, грязные деньги, коррупция) и ее коллаборанты из числа евроскептиков. Как и первая версия, метод банальный, но сверхэффективный в последнюю пятилетку.

В заключение можно было бы выдвинуть версию использования административного ресурса голландским правительством, но разве я могу подозревать в таком страну-основательницу Евросоюза. Но фразу одной своей доброй знакомой, ныне жительницы Арнема на Востоке Голландии, я все-таки приведу. Почему-то я верю ей больше, чем «самосакрализировавшемуся» европейскому истеблишменту. «Представляешь, включила только что ролик на Ю-тубе, абсолютно нейтральный, про голландский язык. Обычно перед началом ролика идет нейтральная реклама секунд на 5−10. Сыр там, молочные продукты, косметика и такое. А тут мне показали ролик от VVD (партия премьера Рютте — А.Г.) на 2 минуты против Боде, представляешь? И это в день выборов!».