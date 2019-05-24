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В Алжире прошли очередные массовые митинги протеста

Политика

Выборы в Алжире назначены на 4 июля

В Алжире прошли очередные массовые митинги протеста
Fethi Hamlati
Протесты в Алжире

Алжир, 24 мая 2019, 20:58 — REGNUM  На улицы Алжира в очередной раз вышли тысячи человек с требованием отставки временного президента и немедленных выборов, 24 мая передаёт агентство Reuters.

Протесты в Алжире не затихли с началом месяца Рамадан, однако акции уже не набирают сотни тысяч человек, как это было в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, после массовых протестов в апреле многолетний глава Алжира Абдель Азиз Бутефлика ушёл в отставку. Выборы в Алжире назначены на 4 июля.

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