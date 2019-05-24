Жители подмосковного города выступили в защиту уволенного мэра

Лосино-Петровский, Московская область, , 20:28 — REGNUM Главу городского округа Лосино-Петровского в Московской области Олега Фетюкова подозревают в получении взяток на 980 тысяч рублей. Между тем, по данным «Новых известий», 960 000 рублей — это фонд некоммерческого партнерства, который по собственному желанию и инициативе пополняли местные предприниматели. Как пишет издание, фонд утвердили еще в 2013 году для помощи малоимущим и ветеранам городского округа, а также для сбора средств на проведение городских мероприятий. «Система пополнения также абсолютно прозрачна — отследить поступление денег и на что они тратятся могут как благотворители, так и люди, получившие эту финансовую помощь. О каком составе преступления здесь можно говорить?», — недоумевает издание.

Еще 20 тысяч рублей взятки, как полагают следователи, Фетюков получил за выдачу разрешение на торговлю. Взятка якобы была передана через некую женщину, а кто получил разрешение — неизвестно.

22 мая Олег Фетюков подписал распоряжение № 289 об увольнение и передаче всех своих обязанностей первому заместителю Сущенко Н.Р. «Вот только другой заместитель Фетюкова, Олег Вершинин, заявлению экс-руководителя хода не дал и самовольно возглавил Лосино-Петровскую администрацию. При этом он отменил приказ №289, а Сущенко уволил, — сообщают «Новые известия». — И сами жители Лосино-Петровского сомневаются в виновности Олега Фетюкова. Местные полагают, что исполняющего обязанности главы подставил его заместитель Олег Вершинин, который у них доверия не вызывает».

В последние несколько лет, пишет издание, команда Фетюкова сделала всё возможное для комфортного существования в округе. Недаром Лосино-Петровский вошёл в тройку лидеров рейтинга-50 оценки эффективности работы органов местного самоуправления по достижению целевых показателей развития региона. Жители района написали открытое письмо губернатору Московской области Андрею Воробьеву, с именем которого они связывают бурное развитие родного города в последние годы: «Мы, неравнодушные жители и патриоты своего города, обращаемся к Вам не только от себя, но и от всех своих земляков, с просьбой. Даже скорее с мольбой. Помогите нам! Спасите наш городской округ от попытки криминальных авторитетов прорваться во власть!».

Авторы письма, как сообщают «Новые известия» сообщают о строительстве жилого комплекса на родине Вершинина — в поселке Биокомбината. По их словам, строительство ЖК «Кашинцево» породило волну проблем — резкий приток населения и полное отсутствие инфраструктуры под него. Число жителей небольшого поселка выросло на 32 тысячи человек, однако дополнительных школ, больниц и детских садов открыто не было, пишут возмущенные граждане. Застройщик ЖК «Кашинцево» Григор Агекян также обещал властям города в середине 2016 г. «окончательно закрыть ветхий и аварийный фонд 6−7 кварталов (улицы Горького, Нахимова и Попова), однако не исполнил в срок это обещание, отмечается в письме, выдержки из которого приводят «Новые известия».

«Источники уверены, — пишет издание, что арест Фетюкова — это прямое следствие его борьбы с Агекяном… Фетюков начал борьбу с недостроенным ЖК Агекяна и вместе с Минстроем Московской области запретил строительство комплекса многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский».

«Только начало всё налаживаться в Лосино-Петровском… Не дайте господину (а именно так он пытается себя вести, как господин и царь, а не слуга народа) Вершинину загадить всё то, что начато. Помогите нам сохранить реально рабочую, нормальную команду местной власти, и не пустить туда настоящих бандитов, прикрывающихся Вашим именем ради своей личной выгоды!» — говорится письме лосинопетровцев губернатору Московской области, цитируемом в СМИ.

Жители города также обратились к первому заместителю начальника управления СБ ФСБ России генерал-майору Алексею Филатову и генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и «встать на защиту достоинства честного человека, заслуженного офицера и патриота нашей страны».

«Новые известия» рассказывают, что Олег Фетюков — потомственный военный и не раз бывал в горячих точках. В 1993 году в составе большой группы специалистов был переброшен в Таджикистан для борьбы с бандитизмом. Позже вернулся в Кировскую область и занимал должность начальника криминальной милиции. С 2002 по 2003 год — в Чечне в рамках контртеррористической операции на Северном Кавказе. За боевые заслуги премирован именным оружием. В феврале 2004 года Олег Фетюков был переведён на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Департамента борьбы с организованной преступностью и терроризмом МФД РФ.

«Интересно, — отмечает издание, — что кировские силовики, служившие с Фетюковым, в один голос сказали, что сообщению не верят, так как «Олег не такой» и «взяток ему точно не нужно». «Умный, сильный, преданный, очень контактный, непростой. Слово даст — обязательно сдержит», — вспоминают они бывшего сослуживца».