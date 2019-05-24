Финляндия дополнительно открывает визовые центры ещё в 16 городах России

Москва, , 20:27 — REGNUM Финляндия решила открыть визовые центры в 16 городах Российской Федерации. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил журналистам советник посольства Финляндии в России по вопросам прессы Танели Добровольски.

Советник рассказал, что в 2019 году визовые центры Финляндии начнут работу в 16 городах России. С 30 мая открываются визовые центры Финляндии во Владимире, Туле, Иваново и Калуге. С 6 июня — в Волгограде, Белгороде, Саранске, Рязани, Томске, Курске. С 13 июня — в Тюмени, Сургуте, Сочи, Липецке, Ижевске и Ульяновске.

Добровольски уточнил, что пункты подачи заявлений и выдачи паспортов расположены в Объединённом визовом центре оператора VFS Global. Документы на визу могут подать как индивидуальные заявители, так и аккредитованные туристические агентства. Рассматривать заявления на визу будет посольство Финляндии в Москве.

«Открывая новые визовые центры, посольство Финляндии расширяет доступ к визовым услугам в регионах, а также отвечает на рост интереса россиян к поездкам в Финляндию», — подчеркнул Добровольски.

Стоит отметить, что ранее подать документы на оформление шенгенской визы в Финляндию можно было в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Петрозаводске, Мурманске, Уфе, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, Владивостоке, Перми, Омске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде.