В ООН озабочены судьбой геев Кении

Женева, Швейцария, , 20:20 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет выразила разочарование в связи с решением Верховного суда Кении оставить в силе запрет на гомосексуализм, 24 мая передает агентство Reuters.

Согласно заявлению Бачелет, решение высшей судебной инстанции Кении «поощряет враждебность и даже насилие в отношении ЛГБТ».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Верховный суд Кении оставил в силе запрет на однополые отношения. Против легализации гомосексуализма выступает подавляющее большинство граждан Кении.

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