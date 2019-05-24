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СМИ Молдавии: у Плахотнюка инсульт. В Демпартии это опровергают

Политика

Олигарх уже несколько недель не появляется на публике

Кишинёв, 24 мая 2019, 20:17 — REGNUM  В молдавских СМИ появилась информация о том, что лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк перенес инсульт. Как сообщил оппозиционный телеканал Jurnal TV, именно этим объясняется то, что Плахотнюк уже несколько недель не появляется на публичных мероприятиях, в том числе отсутствовал 9 мая на организованных Демпартией празднованиях «Дня Европы».

Пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь назвал эту информацию ложной. «Господин Плахотнюк находится в хорошей форме и вместе с командой работает над тем, чтобы граждане не пострадали от безответственных политиков, которые хотят хаоса и нестабильности в стране», — заявил он.

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Политический кризис в Молдавии
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