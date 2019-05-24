Экс-главу госохраны Киргизии приговорили к пяти годам тюрьмы

Бишкек, , 19:29 — REGNUM Свердловский районный суд столицы Киргизии приговорил бывшего начальника 9-й службы госкомитета нацбезопасности Киргизии Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы, пишет «Азаттык».

Экс-главу государственной охраны осудили за злоупотребление должностным положениям при распределении служебных квартир, предназначавшихся для сотрудников подчиненного ему ведомства.

По версии следствия, в период 2016 — 2017 годов Мусакеев грубо нарушил требования жилищного кодекса и обеспечил приближенных сотрудников служебным жилищем — без учета общей очередности и игнорируя списки очередников на получение служебных квартир.

ИА REGNUM напоминает, что 8 мая военная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения Дамира Мусакеева. Поводом для этого послужило то, что экс-телохранитель бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в период с 2010 по 2017 год приобрел жилье за 20 млн сомов (около 18,5 млн рублей), не имея соответствующего дохода.

Также, по версии следствия, Мусакеев занимался незаконным распределением служебных квартир, предназначавшихся для сотрудников 9-й службы госкомитета нацбезопасности Киргизии. среди приближенных к себе сотрудников.