В СПб более 11 млрд рублей будет направлено на развитие средней школы

Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM Во всех петербургских школах проходит традиционный праздник выпускников «Последний звонок». С успешным окончанием учебы временно исполняющий обязанности Губернатора Александр Беглов поздравил одиннадцатиклассников школы № 509 Красносельского района. Глава города поблагодарил учителей и родителей за достойное воспитание нового поколения петербуржцев, сообщатся на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

«Для вас открыты все возможности. Вас ждут лучшие вузы, колледжи, лицеи, высокооплачиваемые рабочие места. Нашему городу нужны компетентные и уверенные в себе специалисты. Уверен, что вы сможете стать именно такими», — сказал Александр Беглов, обращаясь к выпускникам.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора поставил перед правительством Петербурга задачи ускорить строительство новых школ в пешеходной доступности, избавиться от переполненности классов и модернизировать существующие учебные заведения.

До конца 2019 года будет введено в строй 13 новых школ, преимущественно в густонаселенных развивающихся районах.

В ближайшие пять лет на укрепление материальной и учебной базы среднего образования город намерен потратить свыше 11 млрд рублей. За этот же период все школы города будут подключены к высокоскоростному интернету.

Кроме того, с каждым годом будет увеличиваться процент детей, получающих дополнительное образование цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

Также с 1 сентября 2019 года будет установлена надбавка за классное руководство.