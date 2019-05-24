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США обновляют свою ядерную триаду

Политика

В модернизированную ядерную триаду США войдут, в том числе, подлодки класса «Колумбия» и стратегические бомбардировщики B-21 Raider

Вашингтон, 24 мая 2019, 19:02 — REGNUM  Питер Фанта, заместитель помощника министра обороны по ядерным вопросам, 23 мая выступил в Вашингтоне в Институте аэрокосмических исследований Митчелла. Свое выступление он посвятил ядерному сдерживанию. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com.

По словам Питера Фанта, ядерное сдерживание используется каждый день, «именно по этой причине мы можем провести авианосную ударную группу через Южно-Китайское море, именно по этой причине мы можем сократить наши войска с сотен тысяч в Европе до пары сотен тысяч».

Фанта заявил, что «ядерная триада США должна быть рекапитализирована сейчас, или Соединенные Штаты окажутся с нулевым потенциалом сдерживания».

Рекапитализация ядерной триады включает в себя новые подводные лодки, такие как подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Колумбия», новые межконтинентальные баллистические ракеты в рамках наземной программы стратегического сдерживания, новые стратегические бомбардировщики, такие как B-21 Raider.

Питер Фанта подчеркнул, что США должны наращивать производственные мощности для создания ядерного оружия, которое будет использоваться в этих системах доставки. Данная задача разделена между министерством обороны и министерством энергетики США.

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