Зеленский отменил ряд указов, подписанных Порошенко

Киев, , 18:40 — REGNUM Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, согласно сообщению, отменён ряд кадровых решений Петра Порошенко, в том числе указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении членом этого совета Владимира Горковенко.

Напомним, Владимир Зеленский 20 мая официально вступил в должность президента Украины. Одним из первых своих указов он распустил Верховную раду и назначил на 21 июля внеочередные парламентские выборы.