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Зеленский отменил ряд указов, подписанных Порошенко

Политика

Новый украинский лидер пересмотрел последние кадровые решения своего предшественника

Зеленский отменил ряд указов, подписанных Порошенко
Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина
Владимир Зеленский

Киев, 24 мая 2019, 18:40 — REGNUM  Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, согласно сообщению, отменён ряд кадровых решений Петра Порошенко, в том числе указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении членом этого совета Владимира Горковенко.

Напомним, Владимир Зеленский 20 мая официально вступил в должность президента Украины. Одним из первых своих указов он распустил Верховную раду и назначил на 21 июля внеочередные парламентские выборы.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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