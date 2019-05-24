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Глава МИД КНР провел переговоры в Баку

Политика

И принял предложения президента Азербайджана о расширении сотрудничества

Баку, 24 мая 2019, 18:37 — REGNUM  В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с находящимся в этой стране с визитом министром иностранных дел КНР Ван И, сообщает 24 мая Синьхуа.

Подчеркнув, что Азербайджан активно участвует и всеми силами поддерживает китайскую инициативу «Пояса и пути», Алиев высказался за расширение двустороннего сотрудничества с КНР в сфере энергетики, транспорта, торговли, экономики, производственных проектов, туристических обменов и других областях. Укрепление связей с Китаем в Баку считают важным приоритетом внешней политики Азербайджана.

Ильхам Алиев также заявил о готовности перенимать опыт КНР, а также о поддержке увеличения инвестиций со стороны высокотехнологичных китайских компаний, включая подвергающуюся американскому давлению Huawei.

Глава МИД Китая в ответ выразил готовность превратить доверие между лидерами двух стран в важный импульс сотрудничества. Ван И высоко оценил сопряжение стратегий развития Пекина и Баку в рамках «Пояса и пути».

В этот же день руководитель китайской дипломатии провел переговоры с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

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Внешняя политика Китая
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