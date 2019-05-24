Медведчук не видит смысла представлять Зеленского на переговорах с Россией

Киев, , 17:53 — REGNUM Украинский политик, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сегодня, 24 мая, в комментарии журналистам оценил заявление главы администрации президента Украины Андрея Богдана о том, что его не видят в качестве переговорщика с Россией.

Медведчук, в частности, заявил, что он сам не видит никакого смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти Украины, причем не только потому, что возглавляемая им партия находится в оппозиции к новому президенту с момента его избрания.

«Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс. Позиция господина Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит моему мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий», — подчеркнул Виктор Медведчук в комментарии изданию «Взгляд».

Он напомнил, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, а также против амнистии для граждан Украины (подчеркиваю — граждан Украины), которые живут на неподконтрольных территориях.

«Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас, не господина Зеленского и его команду, а нас — украинцев и россиян объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах», — добавил политик.

«Поэтому позиция главы администрации президента абсолютно мне понятная, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет», — резюмировал свою позицию председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

ИА REGNUM напоминает, что ранее новый глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что официальный Киев не видит главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в качестве представителя Украины на переговорах с Россией. Он также сообщил, что ни он, ни президент Зеленский лично не знакомы с Медведчуком.

«Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей — это их выбор», — заявил Богдан.