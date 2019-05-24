Минобороны: Циничную ложь Госдепа опровергают даже жулики из «Белых касок»

Москва, , 17:55 — REGNUM Госдеп США пытается навязать миру настолько циничную ложь о «химатаке» в Сирии, которую не могут подтвердить даже мошенники из «Белых касок», заявил 24 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, последнее заявление Госдепа на эту тему не вызывает даже недоумения.

«Особый цинизм заявлению Госдепартамента о якобы произошедшей 19 мая «химатаке» в Сирии придают последовавшие публичные опровержения этой лжи даже британской «Обсерваторией по правам человека» и так называемыми мошенниками из «Белых касок», — сказал Игорь Конашенков.

Официальный представитель Минобороны РФ подчеркнул, что даже упомянутые выше структуры заявили, «что у них нет вообще никакой информации ни о месте, ни о пострадавших в результате этой фейковой «атаки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдеп США заявил о возможности применения правительственными войсками Сирии химического оружия в районе провинции Идлиб, предупредив, что в таком случае реакция США будет незамедлительной и соответствующей.

Напомним, двумя днями ранее российский Центр по примирению в Сирии сообщил о подготовке боевиками «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провокации с отравляющими веществами в провинции Идлиб, которую террористы намерены представить как применение химического оружия сирийскими войсками и российскими ВКС.

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