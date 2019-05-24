Порошенко заявил, что указ Зеленского о роспуске Рады неконституционен

Киев, , 17:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский издал неконституционный указ о проведении досрочных выборах и роспуске Верховной Рады. Об этом 24 мая в Киеве на форуме «Солидарное дело общин» заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

«Я абсолютно уверен, что указ президента о досрочном роспуске Верховной Рады является абсолютно неконституционным, ни относительно большинства в коалиции… Как не считай, а уже меньше полгода до очередных выборов в ВР».

При этом он признал, что в парламенте уже давно нет проевропейской коалиции.

«Когда-то в этой Раде было конституционное проевропейское большинство. Только амбиции отдельных лидеров её уничтожили… Но как я действовал: президентские выборы прошли 25 мая, в выборы в парламент прошли в конце октября. Почему так? Почему Порошенко терпел коммунистически-региональную Раду больше полгода? Потому что есть Конституция. Демократия — это процедура и порядок иначе хаос», — считает Порошенко.

Он пообещал перейти в оппозицию к президенту Зеленскому.

«Несмотря на то, что я твердо убежден, что этот указ является неконституционным, нельзя на нарушениях Конституции строить страну, наша политическая сила приняла абсолютно четкое решение с первых секунд — мы идем на выборы. Мы принимаем участие в выборах, и мы должны там победить… У нас впереди трудная работа в оппозиции», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на Украине вступил в силу указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении внеочередных выборов 21 июля. При этом президент данным документом поручил правительству выделить финансирование на проведение выборов.