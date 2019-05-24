The Times: Лукашенко полезен в борьбе с Путиным

Лондон, , 17:35 — REGNUM Владимир Путин может решиться на создание «России Плюс», чтобы преодолеть конституционные ограничения и после 2024 года править формально новым, укрупнённым государством. Об этом в опубликованной 22 мая The Times статье рассказал Роджер Бойес (Roger Boyes). В переводе ИноСМИ она доступна как «The Times (Великобритания): последний диктатор Европы может стать нашим союзником в борьбе против Путина».Описывая широко обсуждаемую конспирологами «проблему 2024», британский публицист пришёл к выводу: «Наиболее привлекательным вариантом для этого главного кремлевского хищника может стать аннексия соседней Белоруссии. Эти две страны подписали союзный договор в 1996 году, который призывает к созданию государства федеративного типа и к долгосрочной лояльности Белоруссии в отношении России. Если подобный вариант будет реализован, а экономики двух стран будут полностью интегрированы, то в результате может появиться Россия Плюс. В таком случае Путин сможет без проблем стать главой этого нового государственного образования, и тогда ему не надо будет даже заниматься переводом своих сотрудников из кремлевских кабинетов в другое место».

При реализации этого плана своими интересами придётся поступиться бессменному правителю Белоруссии Александру Лукашенко, «которого иногда называют последним диктатором Европы», считает Бойес. По его мнению, эскалация конфликта в Донбассе «может также заставить Лукашенко обратить свои взоры в сторону Запада или даже Китая в поисках более стабильного партнерства». При этом Россия не может продемонстрировать прежнее экономическое влияние, уверен автор.

«Наиболее унизительная дилемма для белорусов связана с их экономикой, бизнес-модель которой почти полностью основана на российских субсидиях», — констатировал британский публицист. Кремль согласен поставлять нефть без пошлин и поддерживать Белоруссию в том случае, если официальный Минск начнёт реализацию договора о Союзном государстве и будет играть с Россией в одной команде.

Британский публицист предсказывает:

«Россия будет усиливать давление на Лукашенко, пытаясь таким образом склонить его к быстрому объединению. Москве нужен ответ на вопрос не только о том, как расширить правление Путина, но и о том, как более убедительно проецировать российское влияние в направлении границ Евросоюза и НАТО».

Бойес не проявил оригинальности и возложил ответственность за украинский кризис на Москву. По его мнению, надо учитывать опыт развития событий в соседней с Белоруссией постсоветской республике и не дать лишних козырей Кремлю.

«Честно говоря, нет никакого смысла в том, чтобы срочно приглашать Белоруссию Лукашенко в Евросоюз или в НАТО. Но если Москва продолжит загонять его в угол, он, возможно, в ближайшее время попросит кредит у Международного валютного фонда (МВФ). Условием этого может стать проведение глубоких экономических реформ. Возможно, он будет добиваться также финансовой поддержки со стороны Европы. Условием подобной помощи могут стать транспарентные выборы, уступки гражданскому обществу, а также мораторий на применение смертной казни, — считает автор The Times. — Постепенно мы можем помочь автократии задышать более свободно — и показать Путину, что он не может относиться к бывшим советским республикам как к своей личной игровой площадке».

Отметим, озвученная Роджером Бойесом точка зрения активно проговаривалась структурами прозападной оппозиции в Белоруссии, а также националистами во власти. Подобные констатации отражены в переговорах дипломатов США с руководством Белоруссии, обнародованных WikiLeaks.