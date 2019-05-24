Тереза Мэй потерпела сокрушительное поражение и разгром — Сергей Кургинян

Москва, , 17:45 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй держалась столько, сколько могла, но теперь она не может не уйти, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 24 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Решение Мэй принято, потому что его нельзя не принять, — сказал Кургинян. — Её подставили внутри, в Палате общин и везде, поскольку не согласились определённые люди. Это стопроцентное поражение и разгром. Она не может не уйти. Это полный мат. Она держалась столько, сколько могла. Она выходит из обоймы».

Вместе с тем Кургинян отметил, что для России Тереза Мэй «естественно была врагом».

«Будем говорить прямо. Мэй всё время говорила, что на Россию надо давить и давить и вести в её отношении политику с позиции силы. И теперь она плачет. Это связано с фундаментальными и катастрофическими обстоятельствами, — сказал лидер движения «Суть времени». — А что будет с Ирландией (Северная Ирландия — прим. ИА REGNUM ), которая не хочет выходить? А вот выйти из Великобритании и присоединиться к Ирландии (Республика Ирландия — прим. ИА REGNUM ) она хотела всегда. Это вопрос о том, становится ли континентальная Европа до конца континентальной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая с заявлением об отставке, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй едва сдерживала слёзы и в конце концов не смогла справиться с эмоциями. Заявив о своей любви к Великобритании Мэй прослезилась и ретировалась, не дав возможности репортёрам задать вопросы.

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