Калужский губернатор Анатолий Артамонов за год разбогател в полтора раза

Калуга, , 17:27 — REGNUM Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, согласно заполненной им декларации о доходах, в 2018 году заработал 7 млн 278 тыс. 994 рубля, что на 2 млн 216 тыс. рублей больше, чем в 201 году.

Супруга калужского губернатора Зоя Артамонова заработала в 2018 году 2 млн 668 тыс. 149 рублей, или на 647 тысяч рублей больше, чем 2017 году.

Судя по декларации, опубликованной на портале органов власти Калужской области, губернатор Анатолий Артамонов совместно с супругой владеют земельным участком площадью 16 тыс. 140 квадратных метров и жилым домом площадью 442,6 кв. метра. Также в пользовании у Анатолия Артамонова находится земельный участок общей площадью 51 тыс. 705 кв. м. Кроме того, в личной собственности у Зои Артамоновой находится квартира площадью 54,7 кв. м и легковой автомобиль Lexus RX 450-Н.

Наиболее обеспеченным из заместителей губернатора Калужской области по итогам 2018 года оказался Геннадий Новосельцев. Его доход составил 7 млн 316 тыс. 875 руб., или в два с лишним раза больше, чем в 2017 году.

Заместитель губернатора Калужской области Константин Горобцов по итогам 2018 года заработал меньше своих коллег. Доход гГоробцова составил 2 млн 727 тыс. 61 рубль.

Самый большой доход за 2018 год среди министров калужского правительства — у министра финансов области Валентины Авдеевой — 3 млн 833 тыс. 512 рублей. Немного ей уступает министр сельского хозяйства области Леонид Громов, который в 2018 году заработал 3 млн 038 тыс. 060 руб. 35 коп.